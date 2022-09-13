【世界首富】馬斯克前女友拍賣二人「紀念物」親筆生日卡叫價一萬美元

在Elon Musk的商業帝國不斷擴張同時，曾經與他有關的事物亦連帶著身價「水漲船高」，繼早前有學生拍賣他親筆批核的考卷之後，近日Elon Musk大學時期的前女友Jennifer Gwynne也在網上拍賣他們交往時的老照片和紀念物，當中包括馬斯克送的生日卡，目前網上競標價已達1萬美元（約7.8萬元）。

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根據外媒報導，他們二人在在1994年交往，後來因長距離戀愛問題而分開，而隨著Elon Musk成為世界首富，Jennifer Gwynne亦在今年8月將其二人過去交往時的合照、手寫生日卡、馬斯克送的項鍊、馬斯克親簽的1元美金鈔票等紀念品上網拍賣，從而為繼子的大學學費募集資金。

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在眾多拍賣品當中，Elon Musk寫生日卡片最搶手。根據「RR AUCTION」平台顯示，目前該生日卡片已經過23次競標，截至目前為止拍賣價格已經喊到10001美元。而其他相關紀念品，在RR Auction上，也都有3到33個競標。

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記者：鄭日棱