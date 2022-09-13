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【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務

商業 17:35 2022/09/13

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香港品質保證局將就「香港初創企業的質量發展及業務可持續性策略研究」發表研究成果，超過8成受訪初創企業表示，會於未來半年至3年内拓展業務規模。惟研究亦發現，初創企業於營運管理方面略有不足。（李智美攝）

香港品質保證局將就「香港初創企業的質量發展及業務可持續性策略研究」發表研究成果，超過8成受訪初創企業表示，會於未來半年至3年内拓展業務規模。惟研究亦發現，初創企業於營運管理方面略有不足。

【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資　美國零售商備戰明年市場反彈

這項針對初創企業的研究發出了150份調查，旨在了解初創企業的概況、面對的因難及挑戰。發現當中過半受訪初創企業屬科技產業，約一半企業已進入收益階段。惟亦有近3成初創企業仍處於測試階段，並未推出其產品或服務。

逾一半受訪企業　未制定具體預算

此外，超過8成受訪初創企業表示，會於未來半年至3年内拓展業務規模；惟超過一半初創企業於未來一年未有制定具體的營業額及預算計劃，顯示初創企業於營運管理方面略有不足。

「香港初創企業的質量發展及業務可持續性策略研究」由香港品質學會主辦，受工業貿易處「中小企業發展支援基金」撥款資助，並由香港品質保證局擔任執行機構。項目旨在協助香港科技初創企業提昇質量發展，透過舉辦一系列的研討會及工作坊，及即將推出的《初創企業良好管理守則實踐指引》，藉此協助香港初創企業具體化地提升其資源分配及營運管理上的能力。

內容包括初創企業成功個案分享、實用管理技巧、良好守則、其他相關國際管理標準的資訊分享，以及業界人士意見。有興趣閱讀此指引的人士歡迎屆時上網下載電子版。

【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹

記者：李智美

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