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【蘋果更新】蘋果iOS 16即日起開放更新　可自訂鎖屏界面、引入即時動態功能

科技 18:00 2022/09/13

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蘋果（Apple）早於6月的全球開發者大會中介紹過iOS 16全新作業系統，在香港時間今（13日）凌晨1時，iOS 16亦正式開放予用戶更新。iOS 16亦為用戶提供更多智能應用功能，如可自訂鎖定界面（Lock Screen），和引入即時動態功能等。

【iPhone 14】iPhone 14系列及Apple Watch開放預售　供應充足

是次iOS更新最明顯的轉變非鎖定界面設計莫屬。用戶將iPhone更新至iOS 16後，可以為鎖定界面的相片加上景深效果，以及自行調較相片中想置中的位置，甚至可以自訂日期和時間的顯示字體。用戶亦可在界面上，加入日曆行程、電池電量、鬧鐘、時區等小工具。

更新後的鎖屏通知欄會改由畫面底部向上展示，相比以往由上而下的展示方式，新的通知欄不會佔據整個畫面，讓鎖定畫面更簡潔清晰。同時，用户可在鎖定界面上，選擇以展開列表、疊放或數量顯示等不同方式來查看通知。

    點擊圖片放大
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專注模式　可過濾內容

此外，iOS 16的「專注模式」可以配合不同的鎖定界面設定，透過專注模式過濾條件，只顯示與用户的專注模式相關的內容。

雖然官方指，iOS 16將支援iPhone 8及後推出的機種，但早前專門測試蘋果產品效能的Youtube頻道iAppleBytes發布影片顯示，當iPhone 8在更新iOS 16後，其電芯壽命並沒有如iPhone 11、iPhone 13等型號般得到改善，續航力反而有下降的情況。

    點擊圖片放大
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【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數

【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手

責任編輯：殷凱怡

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