【雙重上市】名創優品面臨美國股東集體訴訟　指控上市時涉錯誤陳述兼存在隱瞞

港美雙重上市的名創優品 （09896） 面臨美國股東集體訴訟，指控公司2020年10月在美上市時，涉及錯誤與誤導性陳述，且存在隱瞞。

據報，美國股東指控名創優品未有披露公司本身及其他未有公佈的相關人士，所持有及控制的名創優品分店遠較之前為多。股東又指名創優品隱瞞真實成本，亦未有代表其真正業務模式。其他指控還提到，名創優品及其主席參與了一些有計劃的不尋常及含糊的交易，有關交易將公司置於違反合約的風險，並導致公司有機會即時且大幅地下調加盟費用。

早於今年7月，亦即名創優品來港雙重上市後不久，即被沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊。殺人鯨資本稱名創優品超過620家以獨立特許經營分店，其特許經營權註冊人為名創優品高管或與公司董事長關係密切者，直指名創優品對其商業模式撒謊。殺人鯨資本又稱，名創優品在一項交易中，通過不透明的加勒比司法管轄區作為中間人，藉此從公司吸走數億美元。

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記者：余倩敏