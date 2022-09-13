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【猴痘】洛杉磯有患者離世 全美第二宗死亡個案

環球社會熱點 17:30 2022/09/13

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美國成為全球最多猴痘確診個案的國家，合共錄得2萬多宗。洛杉磯周一（12日）宣布再有1名猴痘患者死亡，相信為全美國第二宗死亡個案。

據報亞美尼亞向俄羅斯求援 共同抵禦阿塞拜疆 【下一頁】

洛杉磯公共衛生部門周一宣布，一名猴痘患者免疫系統受損及要住院治療之後死亡。不過當局沒有公布這名死者的詳情，僅知這宗為洛杉磯區内首宗猴痘死亡個案。

德州上個月錄得全美國首宗猴痘患者死亡個案，患者出現嚴重免疫功能衰退。當局目前正調查這宗案件，研究猴痘是否患者的唯一死因。

專家指猴痘的致命風險較低，但免疫力弱人士感染猴痘後更容易有重症甚至死亡。猴痘症狀包括出疹、發燒、痠痛和發冷，但通常只有較少患者住院，全球也只有少數死亡個案直接與猴痘相關。

俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃 【下一頁】

根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國共有接近2.2萬宗猴痘個案，幾乎所有患者為男同性戀、雙性戀或曾發生男性同性性行為。

美國是全球最多猴痘個案的國家，其中加州錄得超過4,300宗為全國最多，當中非裔與拉丁裔患者佔多。

拜登（Joe Biden）政府被批評應對疫情反應緩慢，於最近幾周才宣布正額外分發近200萬劑疫苗。美國部分大城市的個案數字回落，與歐洲疫情趨勢相近，專家估計重災區疫情已見頂。

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責任編輯：鄭錦玲

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