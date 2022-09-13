【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資　美國零售商備戰明年市場反彈

▲ 零售商亦正在改善供應鏈、店內運作等，希望可以加快產品上架、減少生意損失。（法新社圖片）

通脹升溫，零售企業因經濟放緩，而承受不少壓力。過去企業為保生意， 只能削減開支、裁員，但今年企業卻採取另一方向的策略，反而有計劃地繼續投資技術、改善供應鏈等。

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以往面對經濟放緩，零售商會減慢招聘、市場推廣，甚至裁員，但現時美國的零售企業則改行另一方向。綜合外電報道，零售企業正加大資金投放，增幅達雙位數。加大資金投放的企業包括行業領頭的沃爾瑪及亞馬遜，當中只有Gap及Lowe's正在縮減開支。

科技、人才是投資 不是開支

零售市場諮詢企業Gartner指，經歷過金融危機後，雖然企業正關注成本上漲的情況，但明顯現正有先後次序之分。報道指出，即使面對經濟衰退、通脹問題，零售企業將會最遲減少科技、人手的投資。反而併購、ESG，甚至是產品開發方面，則有機會率先被削減預算。

隨著消費者收入疲弱的預期將在2023年反彈，零售商擔心其市場份額，故不會貿然削減開支。 反而零件商亦正在改善供應鏈、店內運作等，希望可以加快產品上架、減少生意損失。即使在新冠肺炎爆發前，零售商已經對設備、技術及軟件積極投資。由2010年至2020年，零售行業的軟件投資增長123%，而製造業增長16%，兩者相差極大。

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責任編輯：葉泳珊