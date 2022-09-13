  • 34°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資　美國零售商備戰明年市場反彈

商業 17:10 2022/09/13

分享：

分享：

零售商亦正在改善供應鏈、店內運作等，希望可以加快產品上架、減少生意損失。（法新社圖片）

通脹升溫，零售企業因經濟放緩，而承受不少壓力。過去企業為保生意， 只能削減開支、裁員，但今年企業卻採取另一方向的策略，反而有計劃地繼續投資技術、改善供應鏈等。

【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹

以往面對經濟放緩，零售商會減慢招聘、市場推廣，甚至裁員，但現時美國的零售企業則改行另一方向。綜合外電報道，零售企業正加大資金投放，增幅達雙位數。加大資金投放的企業包括行業領頭的沃爾瑪及亞馬遜，當中只有Gap及Lowe's正在縮減開支。

科技、人才是投資   不是開支

零售市場諮詢企業Gartner指，經歷過金融危機後，雖然企業正關注成本上漲的情況，但明顯現正有先後次序之分。報道指出，即使面對經濟衰退、通脹問題，零售企業將會最遲減少科技、人手的投資。反而併購、ESG，甚至是產品開發方面，則有機會率先被削減預算。

隨著消費者收入疲弱的預期將在2023年反彈，零售商擔心其市場份額，故不會貿然削減開支。 反而零件商亦正在改善供應鏈、店內運作等，希望可以加快產品上架、減少生意損失。即使在新冠肺炎爆發前，零售商已經對設備、技術及軟件積極投資。由2010年至2020年，零售行業的軟件投資增長123%，而製造業增長16%，兩者相差極大。

【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢

【中秋銷情】新地十五大商場人財兩旺　人流生意按年增15%

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
今日
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
2022/09/12
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化
2022/09/10
【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化
【Moovup】Moovup夥同Lalamove、DeliverooHOP　製作「我地仲有我哋」短片系列致敬工作人員
2022/09/10
【Moovup】Moovup夥同Lalamove、DeliverooHOP　製作「我地仲有我哋」短片系列致敬工作人員

你可能感興趣

【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
今日 12:22
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
18:45 2022/09/12
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化
14:30 2022/09/10
【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化
ESG 經濟數據表現 市場拓展 職位招聘 宏觀分析 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟衰退 經濟 壓力

上一篇文章

【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務

下一篇文章

【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中秋銷情】新地十五大商場人財兩旺　人流生意按年增15%
【中秋銷情】新地十五大商場人財兩旺　人流生意按年增15%
【航空業】政府取消機組人員隔離3天規定　國泰航空：將提升飛行能力
【航空業】政府取消機組人員隔離3天規定　國泰航空：將提升飛行能力
【中秋銷情】新地12大商場中秋3日假　營業額及人流按年升雙位數
【中秋銷情】新地12大商場中秋3日假　營業額及人流按年升雙位數
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款