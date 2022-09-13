【糧食價格】 中國8月消費物價指數雖放緩 中秋後仍面臨「豬肉通脹」

因內地天氣降溫及接近豬肉消費季節，外媒預計中秋節至十一國慶的豬肉需求量大增，豬肉價格將會再度飈升，逼使中央動用國家冷凍豬肉儲備。

中國上年養豬產業數量下跌，但國內需求量未減，使內地豬肉價格上漲，媒體稱之為「豬肉通脹」(porkflation)。



雖然內地新公布的8月消費物價指數(CPI)按年增長放緩到2.5%，但內地食品消費者對豬肉的需求量依舊很高，故根據內地豬肉價格追蹤網站數據，中國豬肉價格由5月起增近五成，至23.34元人民幣每公斤。



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責任編輯：何珊如