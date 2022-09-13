【港元定存】半年港元定存最高息3.2厘 財仔硬撼傳統銀行

▲ 花旗今天加3個月港元定存至2.88厘的破頂息。

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中秋長假過後，今天（9月13日）暫有3間業界加港元定期存款息，包括大眾財務提高7個月或以下的中短期存息，當中加幅最大是半年期，驟加0.3厘、至3.1厘，打入相同存期高息榜的第2位。而交銀香港亦上調半年及1年期存息。東亞 （00023） 則推銀債退款優惠，半年及1年為2.6厘。可是，花旗卻短加長減，上調3個月年息0.1厘、至2.88厘的破頂息，但減半年及1年期。

專家認為兩大主因，料吸存戰將持續至下月初，及至國慶和重陽節（10月4日）長假過後：（1）明天（14日）銀債正式派發及退款，銀行窺伺175億元的向隅閒資；（2）疊加第3季季結快到，市傳集資逾百億元的兩隻新股力爭月底前登場，包括鋰電池生產商中創新航科技，以及萬科 （02202） 分拆的物管公司萬物雲，兩隻IPO巨無霸各自最多擬籌約20億美元，即合共逾312億港元，令季結前頭寸較緊張。

回顧上周已有7間大小銀行出招，最搶眼的是滙豐（HSBC）調升短中長息，交銀香港及大新 （02356） 更一周兩連加。而工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）向長息埋手，富邦、信銀國際及大眾銀行則全面加息。

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總覽目前各存期的高息榜，3個月期現以花旗的2.88厘奪冠，取代富邦的2.8厘，季軍是交銀香港的2.78厘，大新以2.7厘屈居第4位。

半年期有孖寶冠軍，富邦及大新同為3.2厘，其次是大眾財務的3.1厘，但「財仔」是不受50萬元存款保險計劃所保障，而信銀國際以2.9厘滑落一級至季軍。

1年期方面，富邦及大眾財務皆為3.3厘，呈現雙冠王。緊接其後是華僑永亨的3.18厘，工銀亞洲以3.05厘排第3。而富融、信銀國際及渣打香港 （02888） 皆以3厘躋身殿軍。花旗的長息微削0.06厘，新報2.93厘，亦位列5強。

另一方面，至今已有3行公布銀債退款優惠詳情。信銀國際由明日起至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘，較該行相同存期2.9厘高。且不論新舊客戶，憑銀債退款均可享以上特惠息，最低存款額為1萬元，更不設上限。

東亞半年期的銀債退款有2.6厘，入場費為10萬元，較現有同存期的2.4厘高。238天也有2.38厘。

同樣，透過富邦認購銀債的客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定期存款可享新資金定存優惠，惟存款額須達到指定要求。該行最高息現為1年美元定存有3.7厘，起始金額為100萬港元。

銀債逾百億退款 專家教長者6大低風險選擇【下一頁】

中銀香港 （02388） 也將提供銀債退款或新資金港元定期特優年利率優惠、投資產品及人壽保險推廣優惠。

至於券商，致富證券的銀債客新買基金免認購費。

那邊廂，1個月拆息3連升，今天報2. 06厘，創兩年半新高。美滙指數回軟，暫報108.18。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行行長年會放鷹，放風利率將繼續上升，儲局官員計劃實現並維持更緊縮的金融條件，以減緩經濟並降低通脹。不過最近的數據反映經濟活動重新加速，勞動力市場仍處於偏緊狀態，遂預計下周四（22日）儲局仍將加息75個基點。

廖嘉豪重申，美元具較高的利率料處於更長時間、年底的資金狀況可能更為緊縮，以及因美國衰退機會率上升，引發避險買盤。在聯邦基金利率達到頂峰之前，這似乎是一個難以擊敗的組合，預測年底美滙指數的目標為111至112水平。歐元區經濟低迷和中國復甦放慢只會增加美元的廣泛吸引力。

至於美元兌在岸人民幣目標價，廖嘉豪暫維持3個月及12個月為6.95。而歐元於3個月內低見0.99，半年到1年重上1.05，兩年長期目標為1.1。英鎊於3個月料為1.18 ，半年到1年為1.2，長期目標1.28。日圓於3個月料為131，半年到1年為127，長期目標122。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源