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傳日本最早10月放寬入境限制　取消入境人數上限免除短期逗留簽證

環球政經 17:11 2022/09/13

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日本《共同社》引述政府人士消息報道，當地政府最快10月宣布新一輪放寬入境措施，如取消入境人數上限，免簽證入境等。日本政府希望通過國內旅遊折扣，以及進一步放寬邊境措施來帶動旅遊需求、重振地方經濟。

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報道提到，日本政府正考慮取消每日5萬人入境上限，免除訪日旅客須獲短期逗留簽證的要求，以及旅客亦將可自行買機票及訂酒店，正式開放自由行。消息又指，政府最快於下周就是否進一步放寬作出判斷。

G7中只有日本預立入境人數上限，政府希望藉着日圓貶值吸引遊客，有專家認為此舉或導致疫情蔓延和加重醫療負擔，有必要慎重判斷。

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日本政府有意推出旅遊支援項目「縣民折扣」，刺激國內旅行，每人每天最多補貼1.1萬日圓，受惠者須已接種3劑疫苗，或檢測陰性證明。不過實施與否以及實施時間交由都道府縣決定，因此可能並非全國一齊啟動。

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撰文 : 陳楚琨

疫苗 疫情 簽證 機票 自由行 補貼 日圓 香港 日本 酒店

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