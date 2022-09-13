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【滙豐 5】滙豐明年下半年或恢復回購 通脹高企明年或大幅加薪

股樓投資 17:07 2022/09/13

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滙豐控股（00005）財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在巴克萊銀行舉辦的活動中對投資者表示，會試圖平衡派息及股份回購，把剩餘資本回饋給股東，正考慮於明年下半年恢復股票回購，並指明年可能「實質性」提高員工薪酬。滙豐股價今日（13日）高見49.2元，最多升2.4%，收報48.85元，升1.7%，成交額7.5億元。

大行予滙豐投資評級及目標價﹕

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邵偉信表示，滙豐對分派的態度，是將股息視為向股東返還資本的主要依據，並用回購來吸收剩餘本。至於早前大股東中國平安（02318）提出的分拆議題，他指仍在與其進行對話，但集團不同意任何有關分拆的提議，並相信由明年起可以解決滙豐一直表現不佳的問題。

他又表示，滙控仍致力減削支出以控制成本，惟全球通脹高企，集團在削減成本方面正面臨壓力，通膨上升之下，估計明年將不得不再次大幅上調員工固定薪酬，按照目前的發展趨勢，滙豐明年距離成本目標將有大約5億美元的差距。他指出，雖然該行的目標是將成本成長率限制在不超過2%，但同時面臨着6至7%的潛在成本增幅，解決這一問題的唯一方法是內部在成本方面狠心。

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記者：郭秀慧

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港股 分拆 派息 回購 中國平安（02318） 滙豐控股（00005） 通脹

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