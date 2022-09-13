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【恒大危機】許家印要求所有保交樓項目 本月底前全面復工

股樓投資 19:55 2022/09/13

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仍然停牌的內房中國恒大(03333)近日召開復工復產保交樓周例會。許家印在會上通報恒大復工復產情況並提出要求，目前恒大在全國保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個，他要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。

李克強表示續增消費擴投資 冀措施能用盡用快出快落地  詳情請看【下一頁

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

許家印稱，目前已復工的668個項目中，有606個達到正常施工水平，還有６２個正在恢復正常施工過程中，要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水平。許家印強調，要切實履行好企業主體責任，大幹苦幹，竭盡全力做好復工復產保交樓工作。只有這樣，才能讓業主滿意，才能恢復銷售、恢復運營，才能償還各類債務，走出困境。

另外本地媒體報道，恒大旗下的香港灣仔恒大中心，已遭債權人之一的中信銀行(00998)旗下中信銀行國際，委派接管人接管。

【復星系】 傳銀保監要求銀行摸底復星系債務敞口 復星股價一度跌逾7%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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