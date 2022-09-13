【銀行股】1個月港元拆息5月至今累升逾1.8厘　惠譽：銀行淨息差及盈利料下半年受惠更多

▲ 【銀行股】1個月港元拆息5月至今累升1.8厘 惠譽：銀行淨息差及盈利料下半年受惠更多

與樓按相關的1個月港元拆息已由今年5月的約0.2厘，升至今日超過2厘。惠譽北亞區銀行評級主管黃智仁（David Wong）表示，拆息上升，預計銀行淨息差及盈利會在今年下半年受惠得更多，但亦很取決於銀行能否管理到融資成本。他認為，往來及儲蓄存款（CASA）規模大的大型銀行將較有可能見到升息的好處。

不過，黃指出，利率高會對供樓人士的可支配消費能力產生相當大影響，而在邊境未重啟的情況下，一些行業將繼續受壓，並可能會在信貸成本上反映，抵消銀行利潤率提高的部分好處。今年底，香港銀行的淨息差可能會收高，但同時成本或撥備水平會較高。對於有跨境風險的銀行來說，中國的商業房地產可能會推動信貸成本，銀行去年開始為此做撥備。

對於香港銀行評級，黃認為，即使盈利實現，在今年餘下時間大幅提升，可能也不足以給評級帶來上行壓力。同樣，在資產質量方面，預計壓力不足以推低評級。

銀行今年淨利潤按年可能無增長

惠譽旗下信用研究機構CreditSights亞太研究聯席主管Pramod Shenoi表示，香港經濟上半年在收縮，銀行的貸款增長缓慢，撥備已增加，費用收入放缓，他相信這些因素可能持續到今年下半年，故今年銀行在淨利潤方面可能不會看到按年增長，所以看起來環境困難，這很大程度取決於香港以外因素。一方面是內地，另一方面是美國和加息的速度，香港銀行處於兩者之間，明年亦可能和今年一樣，都是具挑戰性的一年。

大都會人壽亞洲（日本除外）信貸研究區域部門主管Austin Oh指，香港經濟面臨來自內地經濟明顯放緩的交叉阻力，然後是長期的邊境關閉和資本市場波動帶來的負面財富效應，以及潛在的地產市場修正，在加息環境下，更高的償債成本可能導致消費下降。總括而言，銀行資產負債表上會有些增量壓力，特別是對內地有較大風險的中小型銀行。

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記者：胡學能