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【券商點睇】第二季總收破百億 蔚來逆市勁升近17%

股樓投資 17:01 2022/09/13

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蔚來（09866）2022第二季度收入總額達102.9億元人民幣，同比增長21.8%。業績良好帶動股價異動，蔚來周二（13日）股價一度飈高20.8%，收市報168.2元，升16.8%。國泰君安指免徵新能源汽車購置稅再延期至明年底的政策將促進新能源汽車消費，第三季業績增長可期。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你


蔚來2022年第二季的交付量達到25,059輛，按年增長14.4%，車輛銷售收入為95.7億元（人民幣，下同），按年增長21%，主要由於交付量增長所致。公司亦展望第三季車輛交付量為31,000輛至33,000輛，同比增長約26.8%至35%，收入總額則預計達128.45億元至135.98億元，同比增長約31.0%至38.7%。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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國泰君安表示蔚來今年二季營收超百億，下半年將是公司擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期，期待蔚來在下半年業績的強勁增長。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

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撰文：鄭昊彤

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營收 港股 蔚來－SW（09866）

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