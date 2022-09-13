【大行報告】電動車業務巨大增長潛力 比亞迪電子獲大摩評「增持」

摩根士丹利發表報告指，在明年上半年前智能手機行業都難以復甦，短期內與智能手機相關的板塊的催化劑亦有限。不過，大摩仍將比亞迪電子評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價由17元升至28元。比亞迪電子（00285）周二（13日）收市報25.15元，升幅6.3%。



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該行表示智能手機行業的看淡觀點屬市場共識，惟比亞迪電子因新的電動車業務提供了巨大增長潛力，加上第二季業績疲弱降低了投資者預期，減少了近期的盈利風險。

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大摩亦指其母公司比亞迪（01211）在2022年的成功將帶動公司增長潛力，加上比亞迪電子的零部件產品組合多樣化，其銷量增長和平均售價可能都會增加。

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撰文：鄭昊彤