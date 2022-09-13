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【職場熱話】打工仔與老闆娘原相處甚歡 提辭職對方即翻臉玩杯葛 嘆「最後一個月好難捱」

理財智慧 17:12 2022/09/13

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人與人之間要維持友好關係，本已不容易，更何況是打工仔與老闆。最近有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發文，指自己在公司與老闆娘原本相處甚歡，當他向對方提到要辭職轉行時，老闆娘即時翻臉，令他概嘆「Last Day最後一個月好難捱」。

事主老闆娘翻臉之經過：

    點擊圖片放大
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    +7

同場加映：港股預期反彈 個股仍然難揀

此帖一出，網友反應熱烈，有指出事主不應太早透露想辭職，以保護自己：「其實點解要提早講？真係唔明」、「公司不嬲最唔應該就係太誠實」、「出嚟做嘢，明白到一個道理，老實係最大嘅錯誤」

亦有網友認為，事主辭職理應才是最大，不應被玩弄：「辭咗職之後應該變咗無敵，點會畀老闆娘蝦番轉頭？」、「每次都講，你要記得，呢一個月你大晒㗎，為啖氣你就大聲啲串番佢，為利益你就遲到早退、食飯食兩個鐘，或者why not both」、「有無攪錯呀！辭左職應該係最爽最大聲果個至係架嘛」、

其他網友回應：

所以佢咪親身證明你睇，辭職係正確選擇囉

無品的老闆，真係早走早着

咁你應該收集佢有可能犯法嘅證據，睇下稅局幫唔幫到手

當老闆娘係朋友? 只可以怪自己幼稚

佢唔係你親人，辭職唔好諗咁多，唔好曠工，帶本書返去睇

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責任編輯：李兆明

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