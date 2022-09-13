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據報亞美尼亞向俄羅斯求援 共同抵禦阿塞拜疆

環球社會熱點 17:05 2022/09/13

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南高加索地區的衝突再次浮現，亞美尼亞與阿塞拜疆再次傳出邊境衝突，造成兩國士兵死傷。亞美尼亞總理帕什尼揚要求俄羅斯履行共同防禦條約，同時向集體安全條約組織（CSTO）及聯合國安理會請求援助。據悉，帕什尼揚上周曾與普京對話，但未見成果。

俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃 【下一頁】

亞美尼亞國防部稱，當地時間周二（13日）午夜時分，阿塞拜疆向亞美尼亞多個城市方向實施猛烈砲擊，包括使用重型砲彈及無人機，造成人命傷亡，但未透露具體數字。遇襲地點之一的Vardenis距離首都Yerevan更只有兩小時車程。

國防部續指，阿塞拜疆軍隊一度試圖向亞美尼亞領土推進，當局已疏散個別村莊的婦女及兒童。

至於阿塞拜疆則指摘亞美尼亞在邊境地區方向展開大規模挑釁，造成人員傷亡。阿塞拜疆政府批評，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）上月底在比利時布魯塞爾會面後，兩國邊境地區每日發生衝突，違反停火協議。

聯合國指5000萬人活於現代奴隸制 急增約兩成 【下一頁】

亞美尼亞否認上述指控，總理帕什尼揚已要求莫斯科履行共同防禦條約提供協助；亞美尼亞亦向由俄羅斯領導的集體安全條約組織（CSTO）及聯合國安理會求援，避免衝突升級。

帕什尼揚上周出席在俄羅斯符拉迪沃斯托克（中方稱海參崴）舉行的經濟論壇時，趁機與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。據悉，帕什尼揚警告，阿塞拜疆很大機會挑起「納戈爾諾－卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡） 地區再次引發衝突。

而普京回應指一直有討論納卡地區問題，雙方對話似乎未見太大成果。

亞美尼亞與阿塞拜疆2020年在俄羅斯協調下，簽定納卡地區停火協議。當時亞美尼亞同意撤兵，俄羅斯負責在納卡地區派駐約2,000名維和人員，阿塞拜疆則可保持納卡地區的領土。

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責任編輯：郭麗明

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