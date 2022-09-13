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【ESG】8月再有5隻新ESG基金成功闖關 品種趨多元化

16:37 2022/09/13

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今年約有30隻ESG新基金成功闖關。

美國急進加息刺激強美元，累全球股滙債三殺，投資市場異常波動，但未有窒礙綠色金融的發展。8月份再有3間歐美基金公司旗下5隻ESG（環境、社會及管冶）基金成功闖關，且品種愈趨多元化，包括聯博跨領域可持續基金、可持續發展收益基金。施羅德環球基金系列也有兩隻，分別為歐洲可持續發展股票、亞洲可持續發展股票，以及景順永續性中國債券基金。

回顧7月份已有3隻ESG基金獲開綠燈，包括Architas MuIti－Manager Europe Ltd環球管理基金旗下E.P.I.C環球股票機遇基金、未來資產旗下Global X彭博MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券ETF （03059） ，以及東方匯理香港組合旗下可持續糧食領域基金，已獲證監會核准。此外，今年首8個月約有30隻新ESG基金成功申批。

另一方面，專家教慎選綠色產品的竅妙。凱基亞洲投資策略部主管溫傑今午回應本報查詢指，現時環球央行大手加息遏止通脹，繼歐央行月初宣布加息0.75厘後，料聯儲局於下周四（9月22日）繼續加息0.75厘，市場憂慮緊縮貨幣政策或令環球經濟進一步轉差。整體而言，前景未明朗，投資者部署仍偏向審慎及以入息為主。

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温傑認為，參考晨星資料，證監會認可基金中，8月份流入量最高的是「滙豐美元流動基金」，顯示投資者正觀望後市。若細閣首10隻吸金最高者，有近半數是債券基金，包括「聯博美元收益基金」及「JPM環球債券收益基金」等。此類基金持有不少較高評級的債券，在衰退陰霾之下，防守能力較強，基金也提供較貨幣市場基金高的派息。

另外，標普500指數由高位起計至今回落約15%，現時市盈率約為20倍左右，估值回調，吸引投資者審慎入市。在10大淨流入基金之中，有股債混合的「安聯收益及增長基金」，也有投資環球大企業「摩根士丹利環球品牌基金」等。反映較進取的投資者現時偏向攻守兼備，部署分散的股債混合及國際大型股票基金。

談及市面逾百隻ESG基金，温傑表示，ESG基金大行其道，各大基金公司紛紛推出新綠色基金，或將現有組合進一步融入ESG元素。逾百隻ESG基金之中，各大地區應有盡有，投資者幾乎可按經濟大環境去選擇合適的基金。而且，組合融入ESG元素後，有望降低企業管治及環境、社會的相關風險，或更勝傳統基金。    

温傑以歐美股債混合ESG基金及亞洲股票產品為首選。他剖析，歐美市場通脹高企，各地央行進取加息遏止通脹，股市難免受壓，投資者應保持審慎。不過，歐美不乏優質成熟企業，即使經濟前景轉差，企業盈利的下行壓力也較細。因此歐美大型企業的資產仍然可取，但投資者必須平衡回報及風險。ESG基金之中，有一些不錯的股債混合基金供選擇。

至於亞洲區內的通脹相對較為可控，參考國際貨幣基金組織（IMF）的預測，當地的增長率仍高於成熟市場，政策上有較大的彈性。另方面，商品價格雖然近期回落不少，但仍處於多年高位，亞洲區內的大型商品出口國（如印尼）或仍可受惠，故此亞洲區內的ESG股票基金值得留意。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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