英國7月薪酬錄增長 仍大幅落後通脹

英國通脹率屢創新高，今年估計會再破紀錄。英國政府公布7月薪酬數據，顯示當地平均人工有增長，但仍追不上通脹率。連同通脹率計算，英國民眾實質工資錄得2.6%跌幅。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周二（13日）公布最新薪酬數據，顯示今年第二季當地包含獎金計算平均工資有5.5%增長。與6月相比，撇除獎金的定期薪金亦由4.7%上升至5.2%。

公營機構升幅明顯落後，定期薪金僅有2%增長，反觀私人領域員工盯有6%。不過，與7月的10.1%通脹率相比，人工仍遠追不上通脹。包含通脹率在內的連獎金實際工資減少2.8%，定期薪金則是2.6%。

受惠於經濟活動恢復，英國失業率跌至1974年年來新低。ONS數據指出，今年次季失業率減少0.2%至3.6%。有分析師認為，失業率下降或與被定性為長期病患人數上升有關。

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歐洲大型銀行荷蘭國際集團（ING）經濟學家史密斯（James Smith）警告，自2019年以來，被定性為長期病患的人數已升近40萬，過去兩個月間更劇增約15萬，意味國民保健服務（NHS）可能承受更大壓力。

顧問公司Pantheon Macroeconomics首席英國經濟師圖姆斯（Samuel Tombs）認為，數據反映勞動力需求升幅有限。圖姆斯警告，失業率或在未來數月經濟狀況轉差時上升，預測年底增至4%，明年中再攀至4.5%。

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責任編輯：吳漢培

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