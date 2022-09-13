  • 34°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國7月薪酬錄增長 仍大幅落後通脹

環球經濟金融 16:37 2022/09/13

分享：

分享：

英國通脹率屢創新高，今年估計會再破紀錄。英國政府公布7月薪酬數據，顯示當地平均人工有增長，但仍追不上通脹率。連同通脹率計算，英國民眾實質工資錄得2.6%跌幅。

英國7月GDP增長0.2%遜預期 料加快陷衰退 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周二（13日）公布最新薪酬數據，顯示今年第二季當地包含獎金計算平均工資有5.5%增長。與6月相比，撇除獎金的定期薪金亦由4.7%上升至5.2%。

公營機構升幅明顯落後，定期薪金僅有2%增長，反觀私人領域員工盯有6%。不過，與7月的10.1%通脹率相比，人工仍遠追不上通脹。包含通脹率在內的連獎金實際工資減少2.8%，定期薪金則是2.6%。

受惠於經濟活動恢復，英國失業率跌至1974年年來新低。ONS數據指出，今年次季失業率減少0.2%至3.6%。有分析師認為，失業率下降或與被定性為長期病患人數上升有關。

卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版） 【下一頁】

歐洲大型銀行荷蘭國際集團（ING）經濟學家史密斯（James Smith）警告，自2019年以來，被定性為長期病患的人數已升近40萬，過去兩個月間更劇增約15萬，意味國民保健服務（NHS）可能承受更大壓力。

顧問公司Pantheon Macroeconomics首席英國經濟師圖姆斯（Samuel Tombs）認為，數據反映勞動力需求升幅有限。圖姆斯警告，失業率或在未來數月經濟狀況轉差時上升，預測年底增至4%，明年中再攀至4.5%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%
2022/09/07
卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
2022/09/06
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升
2022/09/05
英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升
英國1200年歷史酒吧恐結業 捱過世界大戰難敵通脹
2022/09/05
英國1200年歷史酒吧恐結業 捱過世界大戰難敵通脹
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
2022/09/04
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶

你可能感興趣

卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%
17:04 2022/09/07
卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
13:31 2022/09/06
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升
18:01 2022/09/05
英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升
經濟 經濟數據表現 失業 英國 通脹 失業率

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間17:00）

下一篇文章

【英女王逝世】 靈柩將移送回倫敦 查理斯三世首訪北愛（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】 靈柩將移送回倫敦 查理斯三世首訪北愛（不斷更新）
【英女王逝世】 靈柩將移送回倫敦 查理斯三世首訪北愛（不斷更新）
【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主
【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間17:00）
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款