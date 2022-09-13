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【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

iMTV＋ 19:30 2022/09/13

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03:20 恒指如期反彈
05:20 個股有眾多大股東沽貨
05:49 留意周二CPI數字
07:50 11月與12月加息幅度更重要
08:22 港股10月前回升皆視為短綫反彈
10:50 十二大會議後或有放疫情放寬措施
13:15 台海危機？
15:25 拜登簽署行政命令促進生物技術生產及研究
18:25 02269 藥明生物 
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欄名 : 溫股知新

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