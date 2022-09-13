【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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【新股IPO】叮噹健康9886 超購6.2倍 中籤率11.22% 明日掛牌暗盤微升0.8%
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01:00 恒指反彈目標位
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05:20 個股有眾多大股東沽貨
05:49 留意周二CPI數字
07:50 11月與12月加息幅度更重要
08:22 港股10月前回升皆視為短綫反彈
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15:25 拜登簽署行政命令促進生物技術生產及研究
18:25 02269 藥明生物
27:35 09866 蔚來
32:26 07500 FI二南方恆指
33:27 00916 龍源電力
37:23 0005滙豐 00941 中國移動
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欄名 : 溫股知新