【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

其他股評時段:

01:00 恒指反彈目標位

03:20 恒指如期反彈

05:20 個股有眾多大股東沽貨

05:49 留意周二CPI數字

07:50 11月與12月加息幅度更重要

08:22 港股10月前回升皆視為短綫反彈

10:50 十二大會議後或有放疫情放寬措施

13:15 台海危機？

15:25 拜登簽署行政命令促進生物技術生產及研究

18:25 02269 藥明生物

27:35 09866 蔚來

32:26 07500 FI二南方恆指

33:27 00916 龍源電力

37:23 0005滙豐 00941 中國移動

39:48 02845 GX中國電車

42:45 01919 中遠海控

48:27 01799 新特能源

56:22 09922 九毛九



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