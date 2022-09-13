【新股IPO】數科集團2350今日起招股 一手入場費約4343元

本港資訊科技解決方案供應商數科集團（新上市編號：02350）今日（13日）起至周五（16日）招股，擬發售約1.56億股，包括1.25億股新股及3125萬股銷售股份，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。每股招股價介乎0.8至0.86元，每手5000股，一手入場費4343.35元；9月26日掛牌；獨家保薦人為創陞融資。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

是次上市共引入5名基石投資者，包括雋思集團(01412）主席鄭穩偉、天寶集團（01979）主席洪光椅、冠忠巴士集團（00306）營運總監黃焯添、ECI Technology（08013）全資附屬EC InfoTech及亞洲聯網科技(00679) 全資附屬亞洲聯網集團，合共認購3,300萬元公司股份。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



集資所得，其中約55.3%將用於擴充分銷業務；約20.4%用於擴充系統整合解決方案業務；約7.7%用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統以支持業務拓展；約2%用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；約10.2%用作一般營運資金。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正