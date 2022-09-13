  • 34°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】數科集團2350今日起招股 一手入場費約4343元

股樓投資 16:56 2022/09/13

分享：

分享：

本港資訊科技解決方案供應商數科集團（新上市編號：02350）今日（13日）起至周五（16日）招股，擬發售約1.56億股，包括1.25億股新股及3125萬股銷售股份，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。每股招股價介乎0.8至0.86元，每手5000股，一手入場費4343.35元；9月26日掛牌；獨家保薦人為創陞融資。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

是次上市共引入5名基石投資者，包括雋思集團(01412）主席鄭穩偉、天寶集團（01979）主席洪光椅、冠忠巴士集團（00306）營運總監黃焯添、ECI Technology（08013）全資附屬EC InfoTech及亞洲聯網科技(00679)  全資附屬亞洲聯網集團，合共認購3,300萬元公司股份。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4


集資所得，其中約55.3%將用於擴充分銷業務；約20.4%用於擴充系統整合解決方案業務；約7.7%用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統以支持業務拓展；約2%用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；約10.2%用作一般營運資金。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
數科集團（02350） IPO 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【物業冷知識】新盤超迷你但樓底夠高 時興單位內加建「閣仔」 原來隨時違反建築條例?
【物業冷知識】新盤超迷你但樓底夠高 時興單位內加建「閣仔」 原來隨時違反建築條例?
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」
【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」
曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位
【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款