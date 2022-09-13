▲ 【飛達帽業】飛達帽業顏寶鈴：正研究到墨西哥設廠 料下半年生意續有雙位數增長

飛達帽業 （01100） 上半年純利按年升27.8%，收益升27%，其中，製造業務收入勁升約43%。疫情令快速訂單需求增加，因此，飛達帽業除了擴張孟加拉的廠房，亦考慮在其他地區增設快速訂單生產基地。副主席兼董事總經理顏寶鈴指，正研究到墨西哥設廠的可能性，雖然人力成本較孟加拉高4.9倍，惟因鄰近美國，可縮減大量運輸時間，且由當地運輸至美國也不用徵稅，故墨西哥會是擴張選址的首選。

公司在孟加拉的廠房正進行第四期的擴展，新廠房料第四季竣工，配合新增的約100台繡花機及約3,000名工人裁床後，產能會提升約20%。同時，廠房亦採用自動化生產，目標在明年第二季完成由裁床至包裝出貨的自動化設置。

疫情爆發令消費習慣改變，消費品採購商日益青睞快速訂單，並減少一次過購入大量庫存。飛達帽業相信，這個趨勢「好難返轉頭」，更多零售商會傾向與靈活度高的生產商合作。顏寶鈴表示，現時公司產能仍供不應求，有信心今年下半年可保持雙位數增長。

成本壓力飛升 惟僅輕微加價

提及原材料壓力，公司形容價格上升是「前所未見咁誇張」，不過，公司以美元結算，所以反而在孟加拉有匯兌收益，同時，公司早已原料作提前安排，因為快速訂單在產品推出前一年開始預備，加上入貨雖然批次較少，但勝在數量大，故承受的壓力較同業佳，產品亦只有輕微加價，並沒有所有成本轉嫁予客人。

管理層預計，到2023年，成本壓力不會消除，除非美國不加息以及俄烏戰爭完結。 顏寶鈴更指， 俄烏戰爭造成的影響曾導致孟加拉的工廠停電40多日，令公司無法出貨，故「希望世界和平」 。

冀抵港檢疫限制盡快放寬至「0+7」

孟加拉為飛達帽業的主要生產基地，顏寶鈴經常要到當地視察，每次回港都要經歷隔離，由最嚴格時要隔離檢疫21日，以至現時「3+4」都試過。她表示，希望海外回港的檢疫限制可盡快放寬至「0+7」。

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記者：袁諾曦