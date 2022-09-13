李克強表示續增消費擴投資 冀措施能用盡用快出快落地

國務院總理李克強近日主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴16個省份穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資。這幾年沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此物價保持了平穩，為今年出台政策預留下系列政策工具。要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡用、快出快落地。各地各部門都要出實策。恒指全日收報19327點跌35點，國指則全日收報6633點上升5點。

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李克強表示，要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方實際需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，推動商業銀行提早參與項目實施、配足中長期貸款，在今年後幾個月形成更多實物工作量。調動民間資本參與重點項目建設積極性，推出一批示範項目。運用階段性財政貼息、加大研發費用加計扣除力度、政策性金融工具等舉措，支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，以增加製造業和服務業市場活力、擴大內需和挖掘市場潛力，增強發展後勁。支持剛性和改善性住房需求，因城施策運用政策工具箱中多項工具。促進平台經濟持續健康發展，運用專項貸款支持平台企業。

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