【有相睇】新都城中層企理兩房620萬沽　4年帳面蝕55萬

二手樓價持續下跌，將軍澳大型屋苑連錄蝕讓買賣，其中新都城有中層兩房單位日前以620萬元易手，現帳面蝕55萬元離場。從代理提供的相片可見，單位內籠裝修企理，外望山景。

美聯物業黃少明說，新都城2期8座中層C室，實用面積363平方呎，兩房間隔，今年7月放盤，原叫價660萬元，終減價40萬元，以620萬元易手，實用呎價約17,080元。資料顯示，原業主於2018年5月以675萬元購入上址，現帳面蝕55萬元離場。

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談到近期市況，黃少明說，新都城本月暫錄約18宗買賣個案，平均呎價約15,424元。

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