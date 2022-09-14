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【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦、歌手JW王灝兒男友遭入稟申請破產　卓悅：葉俊亨家族請破產與集團無關（第二版）

股市 11:14 2022/09/14

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【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子遭入稟申請破產　包括歌手JW王灝兒男友

連鎖化妝品店卓悅控股 （00653） 創辦人葉俊亨夫婦及兒子葉韋彤（女歌手JW王灝兒男友），日前遭1間公司入稟高等法院呈請破產。根據司法機構網頁顯示，3人的破產聆訊排期於11月8日下午進行。卓悅自6月16日下午1時起停牌至今。呈請破產人為葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤；債權人為Fulling Limited，入稟文件未有顯示詳情。

卓悅：葉俊亨及鍾佩雲已於2021年6月被罷免職務

卓悅控股發澄清聲明表示，就有報道指前股東葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤遭財資管理服務公司申請破產一事，強調葉俊亨及鍾佩雲已於2020年出售股份予集團現時最大股東陳健文，兩人並不再是集團的主要股東，有關葉氏家族三人的訴訟案件均與集團無關，亦不會對集團構成業務上的影響。

聲明指出，大股東陳健文為董事會主席兼執行董事，而葉俊亨及鍾佩雲亦已於2021年6月29日的股東特別大會上，因與集團的利益出現重大衝突而被罷免職務。

資料顯示，連鎖化妝品店卓悅創辦人葉俊亨夫婦，於2022年1月初分別曾遭入稟高等法院追討2.7億元欠款，另就公司借貸作擔保人，遭入稟追討近3億元。

（第二版加入卓悅聲明）

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記者：林育慧

港股 卓悅 王灝兒 歌手 卓悅控股（00653）

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