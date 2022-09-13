▲ 【復星系】內地監管機構據報向內銀、國企摸底與復星系往來 復星近期大舉賣產

復星國際 （00656） 系內近期大舉出售資產，令多家復星系上市公司股價大瀉。外電引述匿名消息指，中國監管部門正要求商業銀行和部分國企梳理與復星系內企業的業務往來，包括中銀保監要求銀行交代相關債務規模，但未有要求調整雙方業務往來。北京市國資委也要求市屬企業梳理與復星之間的業務合作風險。

受消息所累，復星國際一度跌逾7%，低位見4.73元，尾市跌幅收窄至4%，暫報4.91元，成交7200萬元。

復星回應查詢時則指，沒有收到來自監管部門通知，並留意到近期網絡流傳「北京市國資委通知」消息，而據公司向北京市國資委查詢，有關調研是其系統的日常訊息收集工作，沒有任何針對性。

復星多年在海內外併購相當活躍，但近期明顯「轉買為售」，近數周出售系內股份、資產的消息不絕，包括減持復星醫藥、復星旅遊文化等核心資產，令系內股價、債價明顯受壓。

評級機構穆迪8月將復星國際的長期企業家族評級從「Ba3」下調至「B1」，並予負面展望，反映公司要償還未來12個月到期債務，面對再融資不確定性以及出售資產的執行風險。

據復星國際最新中期業績，公司至6月底最新總資產為8497億元（人民幣，下同），總負債6512億元，當中2611億元為有息負債。

事實上，在2017年海航等中資企業海外併購活動高峰時期，也曾傳出監管機構要求內銀提供與復星之間的業務往來。

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編輯：麥德銘