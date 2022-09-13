卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產

本港連鎖化粧品零售商卓悅(00653)創辦人葉俊亨夫婦及兒子，日前遭一間公司入稟高等法院呈請破產。根據司法機構網頁，破產聆訊排期於11月8日下午進

行。卓悅則繼續停牌。

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呈請破產人為葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤；債權人為Fulling Limited，入稟文件未有顯示詳情。資料顯示，連鎖化妝品店卓悅創辦人葉俊亨夫婦，於今年1月初分別曾遭入稟高等法院追討2.7億元欠款，另就公司借貸作擔保人，遭入稟追討近3億元。

今年7月卓悅亦曾公布，獲悉日景投資及彬裕投資作為呈請人對附屬公司合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司）向香港高等法院提交清盤呈請，申請清盤合豐隆。該集團正尋求有關呈請的法律意見，呈請並未對其業務及正常運營產生任何重大影響。卓悅當時指，有關清盤呈請主因合豐隆未能根據呈請人與合豐隆之間產生法律糾紛後為呈請人作出之判決支付約397.3萬元，即未償還判決債務及費用。有關呈請將於9月28日於法院聆訊。

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