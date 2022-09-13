【Twitter收購】Elon Musk反對無效？　料Twitter股東投票通過3,453億元收購協議

Elon Musk收購Twitter的交易發展峰迴路轉！雖然Elon Musk上周五再次採取行動試圖終止收購Twitter，但有外媒指，大多Twitter股東贊成Elon Musk最初提出的以440億美元（約3,453億元）收購協議。

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路透社引述消息人士指，Twitter股東正為將Twitter以440億美元（約3,453億元）出售予Tesla行政總裁Elon Musk進行投票。據悉，現時投票已獲足夠的贊成票數，惟最終投票結果仍有待投票於今日（12日）截止後方能確認。

事實上，Elon Musk在提出正式收購後，已三次採取行動試圖終止收購Twitter。包括最新一次是在上周五（9日），Elon Musk的代表律師以Twitter在未有通知Elon Musk的情況下，花費775萬美元（約6,083萬港元）與該企前安全主管Peiter Zatko達成離職協議一事為由，直指Twitter做法違反雙方簽訂的收購協議，要求終止收購協議。

或可毋需Elon Musk同意 強制完成收購交易

惟Twitter否認違反收購協議，並反駁指，Elon Musk只是單純反悔交易，終止交易的理由是「無效和錯誤」，正透過法律行動強制執行交易。Twitter的收購爭議將於下月17日在特拉華州法院審訊。

若然今次Twitter股東投票通過收購協議，且獲法院裁決收購交易需繼續執行，即意味著不論Elon Musk願意與否，都要強制完成收購交易。

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責任編輯：殷凱怡

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