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【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度

環球政經 15:49 2022/09/13

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據美國科技收費平台《The Information》周一（12日）報道，消息人士指Google正考慮計劃將智能手機Pixel系列的部分生產線，由中國移至印度。

除了Google以外，蘋果（美：AAPL）亦早以把Iphone部分生產綫轉至印度，包括最新推出的Iphone 14系列，可見中國世界工廠地位正受動搖。

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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消息人士指，Google已邀請印度製造商進行投標，當中涉及50至100萬部Pixel系列手機，約佔Pixel系列年產的10至20%，不過Google 執行長 Sundar Pichai 仍未作出最終決定。

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責任編輯：何珊如

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