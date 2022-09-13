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【iM驗樓】為方便中港兩邊工作　業主一口氣買Wetland Seasons Bay兩單位　795呎別墅單位獲評95高分（上）

理財智慧 16:06 2022/09/13

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由新地（00016）發展的Wetland Seasons Bay近月開始交樓，因樓盤鄰近深圳灣，有業主為方便中港兩邊工作，因而一口氣購入別墅單位及普通單位。《iMoney》偕同驗樓師詹濟南（詹Sir）先驗收795平方呎別墅單位，下一期始檢驗一般單位。驗樓後發現新地樓盤質素確實不錯，15個驗樓項目中，有10個項目達滿分，獲評95分。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

由西鐵天水圍站轉乘輕鐵至濕地公園站，需時約11分鐘即可到達Wetland Seasons Bay。業主李先生一家五口本在元朗錦田居住，但因自己與家人不時需北上工作，中港兩邊走。因Wetland Seasons Bay鄰近深圳灣公路大橋，可快捷連接深圳南山區，為了方便家人相聚，於是一口氣購置四房別墅單位及三房普通單位。父母、妹妹及祖母住在別墅，他自己則住在對面單位。

【有片睇】【iM驗樓】驗收天水圍Wetland Seasons Bay 別墅單位獲95分 詹Sir評單位：擺家具須花心思【見下頁

李先生於去年10月以約1119萬元，買下795平方呎四房別墅單位。他透露， 自己屬意買高層單位，可眺望整片濕地公園，但當時Wetland Seasons Bay第一期，公開發售的四房別墅單位只有1、2樓，但他收樓後認為景觀不俗，相當滿意。

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單位不見有漏水之類的大問題，主要失分位在於「地板及腳綫」及「門」兩個項目。「地板及腳綫」之所以被扣分，主要由於部份地板及腳綫稍為有鬆，需要加固，但問題不大。而「門」的問題就出在廚房雜物房門。

詹Sir指出，雜物房門關上時門腳刮到地板，他解釋地板高低允許存有偏差，不過今次可能稍為造高，因門尺寸有標準、規定好，所以才會裝上後才發現刮地問題。詹Sir表示，如果要修理好這一問題，就要拆下門再打磨門腳。也許有人認為此辦法似乎頗麻煩，除了打磨門腳，不知還有其他方法嗎？詹Sir笑稱：「如果不怕刮花地磚，其實不必理會，多用幾次，門腳已「蝕」，半年之後就不會再刮地了。」

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

另一個小問題位於主人房露台門。詹Sir徒弟陳智康（康Sir）發現門框有漏光問題，而漏光即有滴水隱憂，不過詹Sir指出，因露台上方有一大屋簷，所以即使返風落下也不必擔心出現滲水問題。採訪時發展商亦即時派師傅執修，師傅解釋屋苑門窗膠邊擁德國專利，不似坊間一般防水膠邊，只需花費幾分鐘即可解決問題。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨

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