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【環球經濟】摩通：環球經濟軟著陸可能性較衰退更高　看好新興市場股票及中資股

宏觀解讀 15:26 2022/09/13

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【環球經濟】摩通：環球經濟軟著陸可能性較衰退更高　看好新興市場股票及中資股

市場憂慮環球經濟增長放緩，摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，近日經濟數據顯示，通脹及工資壓力正在緩和，而經濟反彈及消費者信心回穩，反映環球經濟出現軟著陸的可能性，較出現經濟衰退更大，相信會繼續為風險資產帶來支持。

摩通稱，市場將會受惠於中國的財政刺激政策，歐洲的能源支持方案及非常低的投資者情緒，相對於央行的言論，經濟數據及投資者倉位才是左右風險資產表現的關鍵。

渣打梁振輝：美國通脹數據回落　不足以扭轉儲局政策【下一頁】

近日市場開始憧憬美國通脹見頂，投資者情緒變得積極，MSCI全球指數連升4日。摩通指，隨通脹逐步回落，無論對周期性或小型股，均是正面消息，該行並偏好新興市場股票及中資股，多於昂貴的防守股。該行建議，逢低買入能源股，並積極增持商品。

摩通指，隨着通脹數據扭曲的效應消退，以及對聯儲局加息0.75厘的預期下降，相信通脹會自行回落，而聯儲局會轉向鴿派，為周期股帶來支持。該行並看好美元前景，預期美國及歐洲債券孳息曲線會趨於平坦。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力 

相關文章：【大行看法】道富環球邵宇婷：短綫對亞股持「低配」看法　惟香港資本外溢風險有限

相關文章：【大行看法】德銀私人銀行劉佳：未來3至6個月美元仍強　港股短期維持弱勢

編輯：陳韻妍

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