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【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密

環球社會熱點 15:30 2022/09/13

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英女王伊利沙伯二世上周駕崩，她生前的種種往事勾起全球民眾回憶。原來英女王36年前親自訪問澳洲，曾親筆寫下一封絕密信件。英女王更要求人們到了2085年才可公開這封信，披露她留給悉尼人民的信息，外媒猜測這封信可能與其高祖母維多利亞女王有關。

【英女王逝世】愛丁堡有民眾辱罵王室被捕 警方最少拘兩人 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1986年訪問澳洲悉尼，並出席以其高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）命名的維多利亞女王大廈修復完成儀式。

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她當時親筆寫下一封信，並附上對悉尼市長的指示。英女王要求悉尼市長在2085年選擇一個合適的日子，打開這封信並向悉尼人民轉達她寫下的信息。

雖然要到2085年才可公開信件，但外媒推斷這封是感謝信。英女王料為感謝悉尼人民阻止拆除維多利亞女王大廈的計劃，並為這棟歷史建築翻新。

查理斯三世率弟妹 為亡母守夜 【下一頁】

這封信目前存放於維多利亞女王大廈頂部的保險庫內，等候到2085年重見天日。

澳洲屬於英聯邦國家，伊利沙伯二世擔任國家元首長達70年。她曾先後16次訪問澳洲，最後一次訪問是於2011年。

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責任編輯：鄭錦玲

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