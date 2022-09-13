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【Zoom改名】Zoom視像軟件更名「Zoom Team Chat」　冀與Google競爭

科技 16:15 2022/09/13

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因疫情而為港人所熟悉的Zoom，一直不斷推出新功能，以改善企業團隊間的視像體驗。近日，Zoom宣布，已正式將旗下即時通訊軟件Zoom Chat更名，並預告於月底推出更多適用於團隊工作的新功能。

【軟件安全】安全專家接連發現2個漏洞　Zoom急推緊急修復

Zoom市場營銷總裁（CMO）於12日撰文宣布，已將Zoom Chat重新命名為Zoom Team Chat。該企已投放大量資源，以進一步提升Zoom Team Chat的功能，月底將會推出更多新功能，包括第三方集成，加強團隊合作和協作。

Janine Pelosi又稱，是次更名是要區分Zoom會議的聊天功能與平台的單獨通信套件之間的區別。透過即將推出的新功能，用家可以在Zoom Team Chat上，與同事同時進行視像、語音、純文字或通過白板進行交流，無需因通訊方式而從一個應用程式切換到另一個應用程式。

據外媒《The Verge》分析指，Zoom在新名中加入「Team」字眼，是希望以更直接的方式，與Microsoft的Teams和Slack等競爭對手競爭。但該公司仍需要進行「一場艱苦的戰鬥」，才能說服企業從他們已經熟悉的通訊平台切換到Zoom Team Chat。

【網絡安全】港企網絡安全措施未完善　內部員工意識不足成威脅之首

【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用

責任編輯：殷凱怡

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