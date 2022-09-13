【防騙資訊】私隱專員公署設立「個人資料防騙熱線」    今年收逾400宗有關詐騙查詢及投訴   騙徒冒認衛生防護中心人員、公安及速遞員

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）有見最近透過偽冒電話、電郵或短訊誘騙個人資料的個案有所上升，私隱專員公署於今日（13日）開始設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，歡迎公眾人士致電。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。

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私隱專員公署表示，留意到近期出現多宗不同形式的詐騙個案，亦有騙徒假冒衞生署、社會福利署、消費者委員會、銀行等不同機構以電話、電郵或短訊方式接觸市民，藉以套取市民敏感的個人資料，包括個人姓名、電話號碼、身份證號碼、銀行帳戶號碼和密碼、信用卡資料、健康紀錄等，引致事主或親友蒙受金錢損失。

由今年1月至8月，私隱專員公署分別收到386宗及17宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，當中例子包括：

- 冒認衞生防護中心人員：聲稱事主感染2019冠狀病毒病，或因接觸確診者而成為密切接觸者，需要隔離，從而套取個人資料。 - 冒認公安：騙徒能說出事主的姓名及身份證號碼，其後聲稱對方曾走私疫苗或洗黑錢，並將電話轉駁至另一名假冒公安的騙徒，從而套取個人資料。 - 冒認速遞公司職員：提供一條與該速遞公司網站相似的連結，要求事主提供其住址以派遞郵件，並先為郵件付款，繼而收集事主的信用卡號碼及姓名等資料。

個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲表示：「騙徒手法層出不窮，但萬變不離其宗，目的都是想盜取市民的個人資料圖利或行騙。我呼籲大家若收到任何不明來歷或可疑的電話、電郵或手機短訊要求提交個人資料時，必須提高警覺，切勿隨意披露任何個人資料，『停一停、諗一諗』，應考慮聯絡相關部門或機構核實來電真偽，小心保障自己的個人資料和財物。」

另外，私隱專員為大家提供8招防騙貼士：

若收到不明來歷或可疑的電話、電郵或手機短訊

1. 「+852」來電：流動電話所顯示的來電號碼的前方如帶有「+」號，即表示有關電話源自香港境外。如接到「+852」字頭的陌生來電，即表示該來電是假扮本地來電； 2. 查證真確性：即使有陌生人能道出你的個人資料，例如全名、身份證號碼或出生日期等，亦不足以證實該陌生人的真實身份，大家可聯絡相關機構查證； 3. 提高警覺：切勿隨意披露任何個人資料，包括身份證號碼、銀行帳戶號碼和密碼、信用卡資料等；及 4. 小心連結：切勿開啓可疑電郵或短訊內的連結或附件。

使用網上個人帳戶

1. 留意帳戶：不時查看網上個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄；及 2. 保護密碼：不時更換有關網上個人帳戶的密碼及啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能）。

留意及分享最新防騙資訊

1. 防騙資訊：留意警方或相關機構公布的防騙資訊，慎防偽冒網站或詐騙電話；及 2. 提醒親友：向身邊親友（尤其是長者及青少年）分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。

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責任編輯：嚴浩文