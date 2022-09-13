▲ 【中國經濟】中共20大後清零政策不改？ 高盛分析北京近期舉動、寄望明年兩會

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共20大）將於10月16日起舉行，外界除了留意中共總書記習近平等領導層動向外，金融界也關注內地會否在20大會議後放寬「動態清零」防疫方針。不過，高盛經濟分析團隊因應近期北京防疫舉措，認為中共20大後放寬「清零」機會不大，轉而寄望明年春季兩會時內地疫情防控方式轉變。

高盛首席中國經濟學家閃輝團隊周二發布報告，指出中共20大召

開之際維穩將是社會主題，近日北京周邊地區防疫措施加強，部分周邊地區採取靜默管理，而且國家衛健委要求十一假期減少跨地市出行，北京市嚴格出入管理，都反映內地年內更改防疫政策的機會不大。

高盛團隊續指，中共20大較著重於黨內領導架構調整，明年舉行的人大會議才較可能轉變防疫政策。

雖然近月新加坡、紐西蘭以至日本都一步步放寬防疫限制，與歐美「與病毒共存」方式應對新冠病毒，惟中國年內堅持在多個出現疫情的城市，以強制檢測、限制出外的方式控制疫情。

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編輯：麥德銘