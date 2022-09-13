  • 35°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】中共20大後清零政策不改？　高盛分析北京近期舉動、寄望明年兩會

宏觀解讀 14:36 2022/09/13

分享：

分享：

【中國經濟】中共20大後清零政策不改？　高盛分析北京近期舉動、寄望明年兩會

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共20大）將於10月16日起舉行，外界除了留意中共總書記習近平等領導層動向外，金融界也關注內地會否在20大會議後放寬「動態清零」防疫方針。不過，高盛經濟分析團隊因應近期北京防疫舉措，認為中共20大後放寬「清零」機會不大，轉而寄望明年春季兩會時內地疫情防控方式轉變。

高盛首席中國經濟學家閃輝團隊周二發布報告，指出中共20大召
開之際維穩將是社會主題，近日北京周邊地區防疫措施加強，部分周邊地區採取靜默管理，而且國家衛健委要求十一假期減少跨地市出行，北京市嚴格出入管理，都反映內地年內更改防疫政策的機會不大。

高盛團隊續指，中共20大較著重於黨內領導架構調整，明年舉行的人大會議才較可能轉變防疫政策。

雖然近月新加坡、紐西蘭以至日本都一步步放寬防疫限制，與歐美「與病毒共存」方式應對新冠病毒，惟中國年內堅持在多個出現疫情的城市，以強制檢測、限制出外的方式控制疫情。

相關文章：

【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗

【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則

【中秋假期】內地中秋假期出遊人次按年跌16.7%　整體旅遊收入跌22.8%

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 防疫措施 中國共產黨

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴滙豐撐市、恒指午後升81點　蔚來急彈17%　藥明生物曾跌兩成（不斷更新）

下一篇文章

【美元走勢】巴克萊：3大原因自5月以來驅動美元向上　要美元確認轉勢必須要美國以外地方出現強勁增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴滙豐撐市、恒指午後升81點　蔚來急彈17%　藥明生物曾跌兩成（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴滙豐撐市、恒指午後升81點　蔚來急彈17%　藥明生物曾跌兩成（不斷更新）
【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早
【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物曾跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物曾跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款