▲ 【美元走勢】巴克萊：3大原因自5月以來驅動美元向上 要美元確認轉勢必須要美國以外地方出現強勁增長

美國經濟數據顯示通脹有跡象見頂，巴克萊認為，單靠聯儲局行動並不能令美元轉勢，目前歐元兌美元現水平正反映天然氣供應問題，故難以判斷美元未來走向，但目前歐元與美元的下行風險大致平衡，要美元確認轉勢，必須要美國以外地方出現強勁增長。

巴克萊指，自5月以來，美元上升源於3大原因：（1）聯儲局收緊市場流動性；（2）天然氣價上升增加歐洲經濟的風險；（3）中國去槓桿及清零政策影響，而第2及第3個原來為美元上升的主要推動力。

歐洲能源危機及中國經濟增長的對全球衝擊並不對稱

該行稱，由於環球央行先後收緊貨幣政策，而且部分央行如歐洲央行的行徑比市場預期更鷹派，但歐洲能源危機及中國經濟增長的衝擊，對全球的影響並不對稱，兩者對於美國經濟的影響，較美國以外地區為少，而經濟衝擊不對稱，變相影響外匯市場的走勢。

中國經濟疲弱亦變相助長美元升勢

巴克萊指，現時中國經濟增長緩慢，雖然中國府致力控制人民幣貶值速度，但目前來看，當局難以阻止人民幣下滑，而中國經濟疲弱，亦變相助長美元升勢。

歐元方面，歐洲央行在冬季的加息決定，或會令市場失望，因增長下滑的風險愈趨明顯，歐元或有下行壓力。

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編輯：陳韻妍