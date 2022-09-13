【英女王逝世】愛丁堡有民眾辱罵王室被捕 警方最少拘兩人

英女王伊利沙伯二世靈柩周一（12日）運送至蘇格蘭聖吉爾斯大教堂，沿途有大批民眾向英女王作最後致意。蘇格蘭警方表示，當日約下午3點有兩名男子，涉嫌在愛丁堡Royal Mile擾亂公共秩序被捕。據悉，其中一名男子因高呼不滿安德魯王子被捕。有工黨國會議員憂慮事件，指不應有人因表達自己意見而被捕。

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蘇格蘭警方指，周一下午在運送英女王靈柩途經的愛丁堡Royal Mile，拘捕兩名分別22歲及55歲的男子，涉嫌破壞公眾秩序。

網上流傳影片顯示，查理斯三世（Charles III）﹑安妮公主（Princess Anne）﹑安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）在英女王靈車後面行進時，一名男子高呼「安德魯王子，你是個變態」（Andrew， you're a sick man），多名警察及民眾立即將他拉離人群，並推他落地，男子其後遭警員拘捕。

此外，一名女子Mariángela周日（11日）趁查理斯三世發表登基宣議，在聖吉爾斯大教堂外高舉寫著帶有粗言穢語、反對王室及帝國主義的標語，警方以破壞治安為由逮捕她，案件將交予愛丁堡治安法庭審訊。

代表Mariángela的組織Global Majority Vs Campaign周一發表聲明，譴責英國假借王室為名，在數個世紀至今仍然實施殖民不平等、種族滅絕及非法開採。組織強調，自英國實行君主制度以來，呼籲廢除君主制的聲音由來至今是言論自由的基石。

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倡導組織Liberty表示，一名男子Symon Hill涉嫌周日在牛津因違反公共秩序罪名被捕。據悉，Hill在國王登基演講期間高呼「誰選舉他？」後被警方拘捕，其後獲釋。

Liberty代表 Jodie Beck指，當局賦予警察新權力遏制抗議，但最近示威被捕個案增加，使人擔憂警察如何執行權力。

工黨議員Zarah Sultana稱，憂慮言論自由受限，指任何民眾不應因表達反王室的觀點而被捕，認為警方行動令人震驚。

倫敦警察局周日晚上發聲明稱，已向進行特別警務行動的官員明確表示，公眾絕對有示威的權利。

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責任編輯：郭麗明