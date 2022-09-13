  • 35°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】愛丁堡有民眾辱罵王室被捕 警方最少拘兩人

環球社會熱點 14:35 2022/09/13

分享：

分享：

英女王伊利沙伯二世靈柩周一（12日）運送至蘇格蘭聖吉爾斯大教堂，沿途有大批民眾向英女王作最後致意。蘇格蘭警方表示，當日約下午3點有兩名男子，涉嫌在愛丁堡Royal Mile擾亂公共秩序被捕。據悉，其中一名男子因高呼不滿安德魯王子被捕。有工黨國會議員憂慮事件，指不應有人因表達自己意見而被捕。

查理斯三世率弟妹 為亡母守夜 【下一頁】

蘇格蘭警方指，周一下午在運送英女王靈柩途經的愛丁堡Royal Mile，拘捕兩名分別22歲及55歲的男子，涉嫌破壞公眾秩序。

網上流傳影片顯示，查理斯三世（Charles III）﹑安妮公主（Princess Anne）﹑安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）在英女王靈車後面行進時，一名男子高呼「安德魯王子，你是個變態」（Andrew， you're a sick man），多名警察及民眾立即將他拉離人群，並推他落地，男子其後遭警員拘捕。

此外，一名女子Mariángela周日（11日）趁查理斯三世發表登基宣議，在聖吉爾斯大教堂外高舉寫著帶有粗言穢語、反對王室及帝國主義的標語，警方以破壞治安為由逮捕她，案件將交予愛丁堡治安法庭審訊。

代表Mariángela的組織Global Majority Vs Campaign周一發表聲明，譴責英國假借王室為名，在數個世紀至今仍然實施殖民不平等、種族滅絕及非法開採。組織強調，自英國實行君主制度以來，呼籲廢除君主制的聲音由來至今是言論自由的基石。

民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物 【下一頁】

倡導組織Liberty表示，一名男子Symon Hill涉嫌周日在牛津因違反公共秩序罪名被捕。據悉，Hill在國王登基演講期間高呼「誰選舉他？」後被警方拘捕，其後獲釋。

Liberty代表 Jodie Beck指，當局賦予警察新權力遏制抗議，但最近示威被捕個案增加，使人擔憂警察如何執行權力。

工黨議員Zarah Sultana稱，憂慮言論自由受限，指任何民眾不應因表達反王室的觀點而被捕，認為警方行動令人震驚。

倫敦警察局周日晚上發聲明稱，已向進行特別警務行動的官員明確表示，公眾絕對有示威的權利。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃
今日
俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃
歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支
今日
歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支
傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中
今日
傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中
聯合國指5000萬人活於現代奴隸制 急增約兩成
今日
聯合國指5000萬人活於現代奴隸制 急增約兩成
【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土

你可能感興趣

俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃
今日 13:38
俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃
歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支
今日 12:34
歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支
傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中
今日 12:00
傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中
網絡熱話 皇室 請願示威 英女皇 蘇格蘭 愛丁堡 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主
【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
【英女王逝世】靈柩移至聖吉爾斯大教堂 開放予民眾瞻仰遺容（不斷更新）
【英女王逝世】靈柩移至聖吉爾斯大教堂 開放予民眾瞻仰遺容（不斷更新）
【英女王逝世】國葬有嚴格限制 外國領袖及王室需坐巴士出席
【英女王逝世】國葬有嚴格限制 外國領袖及王室需坐巴士出席
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款