馬斯克前女友拍賣大學物品 簽名生日卡獲近8萬競標

全球首富、美國電動車特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克曾在美國大學就讀，期間與一名女子談戀愛。女子留下不少兩人當年相戀的物件並公開拍賣，其中有馬斯克親筆簽名的生日卡暫時獲出價1萬美元。

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與馬斯克（Elon Musk）在1994年間相戀的格溫（Jennifer Gwynne）近日透過拍賣行，出售多件馬斯克相關的陳年物品，當中不少是兩人當年戀愛物品，如一條馬斯克贈送的綠寶石金頸鏈。

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格溫聲稱，馬斯克當年指綠寶石來自其父親埃羅爾（Errol Musk）位於南非的礦場，母親亦有多條類似的寶石頸鏈。格溫指雖然曾戴過頸鏈不少次，但近十年來多數擺在手飾盒內。

拍賣品中亦有多張馬斯克年輕時的照片，照片可見，當年就讀賓夕凡尼亞大學經濟系的馬斯克一臉稚氣，看似享受當時的宿舍及大學生活。

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暫時價格最高的是一張有馬斯克簽名的生日卡，有人出價超過1萬美元（約7.8萬港元），合乎拍賣行估價。一張有馬斯克簽名的一美元紙幣亦獲出價7,604美元（約6萬港元）。

有人出價7,259（約5.7萬港元）競投金頸鏈，大幅超過拍賣行估價500美元。馬斯克在電腦前的照片的出價最高，達2,186美元（約1.7萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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