【激光通訊】Google揭曉秘密項目　聲稱擁有「遠超現有」激光通訊技術

▲ Aalyria擁有「Tightbeam」輕激光技術，能夠在大氣中傳播時適應各種天氣，並保持數據完整性。（法新社）

Google公開旗下有一個名為「Minkowski」的秘密高速通訊項目，聲稱擁有「規模和速度遠超現有技術」的激光通訊技術，專門負責為從地面到太空的高速通訊網絡開發軟件，並宣布將會分拆該項目成一間初創公司發展，並繼續持有該公司的少量股份。

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該初創公司名為「Aalyria」，並由安全專家Chris Taylor擔任行政總裁，而「互聯網之父」Vint Cerf也會加入Aalyria的顧問委員會。

Google表示將Aalyria分拆後，Google仍繼續持有少量股份，但就拒絕提供關於Aalyria的其他細節信息，例如它從事相關技術開發的時間，以及有多少員工將加入這家公司等。

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據悉，Aalyria擁有「Tightbeam」輕激光技術，能夠在大氣中傳播時適應各種天氣，並保持數據完整性，而且還能在沒有配套基礎設施的情況下提供上網訊號，從而大幅改善衛星通訊、機載和船載Wi-Fi的性能。

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責任編輯：陳卓賢