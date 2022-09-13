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俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃

環球社會熱點 13:38 2022/09/13

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印度媒體早前有報道指，俄羅斯提出如果印度不支持七國集團（G7）的能源價格上限計劃，願意以較低價格向印度供應石油。不過克里姆林宮反駁上述説法，俄方早前更強調G7提供的價格上限，實際上是俄羅斯石油的價格下限。

歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支 【下一頁】

《商業標準報》（Business Standard）周日（11日）引述印度外交部官員指，俄羅斯願意以更低價格向印度供應石油，但要求印度不支持G7提議為俄羅斯能源設置價格上限。據悉，印度稍後會與所有合作夥伴談判，再作出決定。

克里姆林宮周一（12日）反駁上述説法，指相關報道不實。

俄羅斯國家杜馬（即下議院）議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）上周警告西方，指他們試圖限制俄羅斯石油及天然氣出口價格的計劃將會失敗，最終也會導致美國及盟國不穩定。

沃洛丁指全球能源市場不限於7個國家，而G7國家所說的價格上限，將會變成價格下限。

歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅 【下一頁】

G7除了有意實施能源價格上限，更將會拒絕為價格高於上限的石油及副產品提供保險、金融和經紀服務。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，西方不明白這些措施最終會如何影響自己的國家，對俄羅斯能源設置價格上限只會害己。

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責任編輯：鄭錦玲

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