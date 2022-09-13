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【可持續發展】星展CEO：集團與可持續發展相關融資達527億坡元　已超越2024年500億坡元目標

Hot Talk 13:24 2022/09/13

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【可持續發展】星展高博德：集團與可持續發展相關融資達527億坡元　已超越2024年500億坡元目標

星展行政總裁高博德（Piyush Gupta）表示，實現碳中和不僅是社會責任，也帶來商業機會，同時可滿足投資者需求，而截至6月底止，集團與可持續發展相關融資已達527億坡元，超越2024年的500億坡元目標，可持續發展投資佔私人銀行管理資產逾50%，星展集團並正2050年淨零碳排放目標邁進。

Plyush Gupta指，集團每年都會重新審視碳排放目標，除2050年淨零碳排放目標外，亦於2030年設立一個中期目標，協助企業轉型。他指，不少企業已開始改變經營方式，並設立自己的淨零碳排放目標，雖然短期經營環境會受到通脹或地緣政治等因素困擾，但企業仍願意開始其長遠的減碳之路。

他指出，星展最初為鼓勵企業選擇可持續發展相關融資，願意給予企業10至15點子的利息優惠，但現時星展無需再給予利息優惠，企業自身也知悉並願意採用可持續發展相關融資。

星展發布9個行業脫碳報告

星展集團同時發布《我們的淨零之路—支持亞洲轉型低碳經濟》（Our Path to Net Zero – Supporting Asia’s Transition to a Low-carbon Economy）報告，當中包括一系列有科學基礎，並與去碳路線一致的行業脫碳目標，以作為致力於2050前完成融資淨零排放承諾的努力之一。

覆蓋目標共涵蓋9個行業，這9個行業反映星展集團企業及機構銀行融資中碳强度最高的行業，佔銀行未償貸款31%，而構成企業及機構銀行業務中大部分的融資排放。

星展同時為7個行業設定脫碳目標：電力、石油和天然氣、汽車、航空、航運、 鋼鐵及房地產，星展集團還為食品和農業，和化學品兩個行業設定數據覆蓋目標，力求爲未來的脫碳路線圖奠下基礎。

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編輯：陳韻妍

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可持續發展 ESG 氣候暖化 碳中和 星展銀行 私人銀行

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