【可持續發展】星展CEO：集團與可持續發展相關融資達527億坡元　已超越2024年500億坡元目標

▲ 【可持續發展】星展高博德:集團與可持續發展相關融資達527億坡元 已超越2024年500億坡元目標

星展行政總裁高博德(Piyush Gupta)表示,實現碳中和不僅是社會責任,也帶來商業機會,同時可滿足投資者需求,而截至6月底止,集團與可持續發展相關融資已達527億坡元,超越2024年的500億坡元目標,可持續發展投資佔私人銀行管理資產逾50%,星展集團並正2050年淨零碳排放目標邁進。

Plyush Gupta指,集團每年都會重新審視碳排放目標,除2050年淨零碳排放目標外,亦於2030年設立一個中期目標,協助企業轉型。他指,不少企業已開始改變經營方式,並設立自己的淨零碳排放目標,雖然短期經營環境會受到通脹或地緣政治等因素困擾,但企業仍願意開始其長遠的減碳之路。

他指出,星展最初為鼓勵企業選擇可持續發展相關融資,願意給予企業10至15點子的利息優惠,但現時星展無需再給予利息優惠,企業自身也知悉並願意採用可持續發展相關融資。

星展發布9個行業脫碳報告

星展集團同時發布《我們的淨零之路—支持亞洲轉型低碳經濟》(Our Path to Net Zero – Supporting Asia’s Transition to a Low-carbon Economy)報告,當中包括一系列有科學基礎,並與去碳路線一致的行業脫碳目標,以作為致力於2050前完成融資淨零排放承諾的努力之一。

覆蓋目標共涵蓋9個行業,這9個行業反映星展集團企業及機構銀行融資中碳强度最高的行業,佔銀行未償貸款31%,而構成企業及機構銀行業務中大部分的融資排放。

星展同時為7個行業設定脫碳目標:電力、石油和天然氣、汽車、航空、航運、 鋼鐵及房地產,星展集團還為食品和農業,和化學品兩個行業設定數據覆蓋目標,力求爲未來的脫碳路線圖奠下基礎。

編輯:陳韻妍