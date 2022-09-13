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【生物科技】傳拜登簽新令擴生物製造業 藥明系重挫逾1成 券商指短期困擾CXO行業

股樓投資 14:20 2022/09/13

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據外電報道，美國總統拜登（Joe Biden）在周一（12日）簽署一份行政命令，擴大美國生物製造業（Biomanufacturing）發展，以減低對中國相關產品的倚賴，消息指白宮將於周三（14日）召開會議，一眾本港上市之生物藥品股因而大跌，當中藥明系全綫跌逾1成。

報道指，拜登簽署之行政命令指出，要提振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。報道引述兩位匿名高級別政府官員表示，在拜登簽署行政令，會於波士頓發表講話後，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生物技術的倡議，並宣布投資計畫，以擴大國內的研發和生產能力。

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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受此消息打擊，生物藥品股急挫，截至下午1時半，藥明生物（02269）報54.1元，跌18.9%；藥明康德（02359）報69.9元，跌15.4%；泰格醫療（03347）報68.85元，跌10%；康龍化成（03759）報43.35元，跌12.2%。

就美國推出新的一輪行政命令，瑞信報告指，報道中所提及的命令措施，較傳媒早前報道的較為中性，而且對生物製造業影響而言，較之前針對晶片行業的法案（CHIPS）也較為輕微。今次與CHIPS法案最大分野是，行政命令並沒有針對中國同業，而是關注持續發展和維持全球領先地位。不過，瑞信預期消息短期會困擾中國CXO行業。

野村報告認為，行政命令會對中國生物醫藥委託開發商（CDMO）會帶來短期影響，美國或會如早前發表的晶片業行政命令，作為抗衡中國在尖端領域的發展。該行料中國生物醫藥行業，特別是藥明生物將面臨短期壓力。從長遠來看，該行建議投資者關注美方落實的行政命令的細節。

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記者：李兆明

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