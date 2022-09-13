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【新加坡】新交所擬修例要求上市公司披露行政總裁薪酬　限獨立董事任期上限為9年

股市 13:16 2022/09/13

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【行政總裁】新交所擬調整公司披露規定 要求披露行政總裁薪酬、獨立董事任期上限9年

全球致力提升公司治理透明度，但新加坡交易所至今未有明文要求當地上市公司披露行政總裁、高級管理層確實薪酬，而且董事任期也沒有上限限制。新交所最新建議修例，要求披露行政總裁及董事確切薪酬作徵求市場意見，以及獨立董事的任期上限設定為9年，未有確切時間表。

屬新交所旗下的新交所監管公司（SGX RegCo）首席執行官Tan Boon Gin指出，對新交所處理長期任職獨立董事事宜感到非常失望，公司將競爭作為理由，薪酬披露情況仍然不佳。

畢馬威6月公佈新加坡上市公司《公司治理準則》披露情況評估，只有5%當地上市公司以具名方式，全面披露董事和首席執行官薪酬金額，並對薪酬、獎金和福利作劃分。

新交所正尋求改善當地公司董事會人員低流動性現象，獨立董事任職時間在這些公司經常達到或超過十年。

香港交易所已有相關規則多年

港交所 （00388） 已要求上市公司明確披露執行董事年度薪酬多年，並在今年實行新企業管治守則，包括要求上市公司在全數獨董都在任逾9年，必須委任新獨立非執董，今年7月起新股不許「全男或全女班」董事，並在2024年底於所有港股實施。　

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記者：宋佩恩

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