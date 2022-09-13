【Pixelbook】傳Google解散Pixelbook 團隊　取消推出下一代產品

▲ Google行政總裁Sundar Pichai早前曾表示打算放慢招聘速度，並取消公司的一些項目。（Google）

Google旗下筆記型電腦Pixelbook擁有可觸控屏幕，能夠摺疊當平板電腦使用，所以定價上也較Chromebook昂貴。惟近日有外媒指，由於Google要重新部署資源發展，已解散Pixelbook 團隊，並取消推出下一代Pixelbook的計畫。

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外媒《The Verge》引述知情人士透露，下一代Pixelbook的開發進度很長，原本預計將於明年亮相，但該項目現已被取消，並指這是Google內部最近削減成本措施的一部分，該團隊的成員已被內部調職至其他部門。

事實上，Google行政總裁Sundar Pichai早前曾表示打算放慢招聘速度，並取消公司的一些項目。他在7月的備忘錄中提到：「在某些情況下，Google會整合投資重疊的地方並簡化流程，當中包括暫停開發並將資源重新部署到更高優先級的領域。」

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該報道還提到，在疫情期間，由於大眾需要在家工作和上班，較平價的Chromebook成為熱銷機種，相比之下，定價較高的Pixelbook的市場地位也遭受打擊。

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責任編輯：陳卓賢