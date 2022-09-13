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【加密貨幣】以太坊合併後　可減區塊鏈耗電量99.95%

科技 13:30 2022/09/13

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以太坊合併（Merge）的第二階段預料於9月20日前啟動，屆時系統再會迎來重大更新。有報道指，若然以太坊合併成功，隨系統更新，日後該區塊鏈的耗電量可減少99.95%。

【加密貨幣】加密交易所FTX因應以太坊合併　於9月15日停止部份交易服務

以往在以太坊區塊鏈上，官方選用了需要極高能耗的工作量證明（PoW）模式。但由於愈來愈多參與者「掘礦」，以及為防止過多新代幣湧入市場，區塊鏈網路的解體難度和能源消耗不斷增加。

隨著以太坊第二階段的「Paris」執行層升級，系統將由PoW切換至到權益證明（PoS）的全新模式。新模式下，需要參與者以其擁有的以太幣（ETH）作為抵押，以獲得更多代幣。

因新系統不再需要發行大量貨幣，來支付安全性，以太坊可將每年的ETH發行量從4.3%，減少到 0.43%。據以太坊基金會稱，新系統將減少99.95%的能源消耗。

每筆交易耗電量　等同一個家庭7天電量

根據數據網站CoinGecko和CoinMetrics顯示，ETH是僅次於比特幣（Bitcoin）的第二大加密貨幣，市值約為2,000億美元（約1.5萬億港元），在以太坊區塊鏈上每天約有100萬至150萬筆交易。

然而ETH每筆交易都伴隨著極高的耗電量，加劇氣候變化的碳排放，引起一些投資者和環保主義者的批評。據專門研究加密貨幣的能源消耗情況的Digiconomist稱，目前以太坊上的單筆交易需要215.06kWh的電量，相當於美國普通家庭7.27天的用電量。

【加密貨幣】FBI成功從北韓黑客手中　追回2.3億元被盜加密貨幣

【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段

責任編輯：殷凱怡

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