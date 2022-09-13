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【港元拆息】1個月HIBOR持續高於2厘警戒線　創逾兩年半高

Hot Talk 12:33 2022/09/13

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【港元拆息】HIBOR普遍上揚　1個月拆息報2.06494厘　創逾兩年半高

聯儲局下周議息，市場料屆時美國加息介乎50至75點子，加上季結趨近，港元需求料增之下，港元拆息（HIBOR）今普遍報升。與樓按相關的1個月港元拆息報2.06494厘，升5.7點子，是2020年2月4日報2.15661厘後新高。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸普遍銀行2.75厘封頂息。

因應港元拆息成本與樓按實際利息息差走近，外界預期，港銀本月或須出手調升最優惠利率（P），將資金成本轉介舊有按揭客戶。

反映銀行資金成本的3個月港元拆息，報2.79518厘，升0.6點子，是2008年11月3日報3.08143厘後新高。隔夜息報1.24476厘，升21.3點子。

港滙方面，中午12時21分，報7.8485。

到期日 9月13日HIBOR結算率 9月9日（上一個交易日）
隔夜 1.24476 1.03167
1 星期 1.38738 1.34696
2 星期 1.53488 1.48649
1 個月 2.06494 2.00816
2 個月 2.45792 2.44696
3 個月 2.79518 2.78917
6 個月 3.40881 3.40952
12 個月 3.79774 3.79702

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編輯：胡學能

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H按 港元同業拆息 拆息 港元 加息 美國聯儲局 美國 議息 銀行

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