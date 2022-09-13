【港元拆息】1個月HIBOR持續高於2厘警戒線　創逾兩年半高

上一篇文章
【美股期貨】道指期貨升5點 靜待8月CPI出爐（不斷更新）
聯儲局下周議息，市場料屆時美國加息介乎50至75點子，加上季結趨近，港元需求料增之下，港元拆息（HIBOR）今普遍報升。與樓按相關的1個月港元拆息報2.06494厘，升5.7點子，是2020年2月4日報2.15661厘後新高。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸普遍銀行2.75厘封頂息。
因應港元拆息成本與樓按實際利息息差走近，外界預期，港銀本月或須出手調升最優惠利率（P），將資金成本轉介舊有按揭客戶。
反映銀行資金成本的3個月港元拆息，報2.79518厘，升0.6點子，是2008年11月3日報3.08143厘後新高。隔夜息報1.24476厘，升21.3點子。
港滙方面，中午12時21分，報7.8485。
|到期日
|9月13日HIBOR結算率
|9月9日（上一個交易日）
|隔夜
|1.24476
|1.03167
|1 星期
|1.38738
|1.34696
|2 星期
|1.53488
|1.48649
|1 個月
|2.06494
|2.00816
|2 個月
|2.45792
|2.44696
|3 個月
|2.79518
|2.78917
|6 個月
|3.40881
|3.40952
|12 個月
|3.79774
|3.79702
恒指下一站多少？美國CPI出爐怎部署？即睇【開市追揸沽】
相關文章：
【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR升越2厘、創逾29個月高 經絡：加P條件基本形成、料加幅約0.25厘
【港元拆息】港銀輪流加H按「封頂息」 華僑永亨H按鎖息上限見3厘、大新加入上調鎖息
編輯：胡學能