歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支

俄羅斯無限期停止「北溪一號」的天然氣供應，使歐洲陷入能源危機。歐盟據稱已準備向能源企業的利潤開徵稅收，用以幫助民眾及其他行業應對高昂的能源開支。不過，各成員國對是否實施天然氣價格上限仍有分歧。

歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅 【下一頁】

路透社周一（12日）報稱，根據取得的草案，歐盟打算向能源企業在2022年財政年度出售化石能源的獲利徵收稅款，潛在目標包括石油﹑天然氣﹑煤炭及精鍊公司。然而，相關內容仍可能修改。

草案中表明，因能源企業獲得預期外的巨額利潤，歐盟可合理地向相關金額徵稅。草案提議按2019年1月起3個財政年度的平均利潤，計算能源企業應付的稅款。草案預計建議引入「救生筏」，幫助面臨流動性問題的能源企業。

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部分歐盟國已對能源企業開徵「暴利稅」，草案提出成員國可徵收最低稅率，亦可根據自身情況調高。法國道達爾（TotalEnergies）﹑蜆殼公司（Royal Dutch Shell）及英國石油公司（BP）未有回應。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）預計周三（14日）公布能源計劃，但各成員國對應否對天然氣價格設上限存有分歧。外交人員透露，上周五（9日）的歐盟能源部長會議上，超過一半國家提及天然氣價格上限，但對如何實施未有共識。

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責任編輯：吳漢培