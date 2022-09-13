▲ 【疫苗通行證】何栢良冀劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」要求 避免無打針人士進入指定處所

香港政府上周宣布調低疫苗通行證年齡下限至5歲，要求更多兒童在進入食肆堂食或主題公園時要符合接種疫苗的要求。不過，有內地旅客在社交平台稱即使沒打疫苗，亦獲發「臨時疫苗通行證」，可自由進入香港食肆堂食兼暢遊香港迪士尼，被質疑對港人不公。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，內地人無需接種疫苗來港的政策推出時，內地、澳門及台灣確診數字低，故此當地居民較少誘因接種疫苗，但目前內地、澳門及台灣三地均已積極推動打針，建議香港政府劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求，避免未打針人士進入指定處所，增加感染風險。

行政長官李家超今早指，內地疫情風險「全世界最低」，較香港低很多，看不到會因此出現任何輸入個案，而內地人入境毋須接種疫苗亦沿用多時，港府會視乎疫情檢視做法。

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編輯：陳韻妍