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【疫苗通行證】何栢良冀劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」要求　避免無打針人士進入指定處所

Hot Talk 12:24 2022/09/13

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【疫苗通行證】何栢良冀劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」要求　避免無打針人士進入指定處所

香港政府上周宣布調低疫苗通行證年齡下限至5歲，要求更多兒童在進入食肆堂食或主題公園時要符合接種疫苗的要求。不過，有內地旅客在社交平台稱即使沒打疫苗，亦獲發「臨時疫苗通行證」，可自由進入香港食肆堂食兼暢遊香港迪士尼，被質疑對港人不公。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，內地人無需接種疫苗來港的政策推出時，內地、澳門及台灣確診數字低，故此當地居民較少誘因接種疫苗，但目前內地、澳門及台灣三地均已積極推動打針，建議香港政府劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求，避免未打針人士進入指定處所，增加感染風險。

5至11歲兒童9.30起至要打首針【下一頁】

行政長官李家超今早指，內地疫情風險「全世界最低」，較香港低很多，看不到會因此出現任何輸入個案，而內地人入境毋須接種疫苗亦沿用多時，港府會視乎疫情檢視做法。

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相關文章：【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗

相關文章：【香港經濟】吳光正：與全球「暢通便捷」聯繫是香港絕對命脈　不能把香港獨特優勢拱手相讓、讓別人有機可乘

編輯：陳韻妍

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疫情 疫苗通行證 疫苗 出入境管制 何栢良 香港 澳門 李家超 香港大學 傳染病

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