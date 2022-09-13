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【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹

商業 12:22 2022/09/13

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有經濟學家表示，英女王伊莉莎白二世的葬禮令全國進入10天哀悼假期，恐影響英國9月的經濟數據表現，使原本就脆弱的經濟陷入衰退，零售、酒店業首當其衝。（法新社圖片）

有經濟學家表示，英女王伊莉莎白二世的葬禮令全國進入10天哀悼假期，恐影響英國9月的經濟數據表現，使原本就脆弱的經濟陷入衰退，零售、酒店業首當其衝。

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由於工業生產和建築業市場萎縮，英國7月經濟成長低於預期。野村和德意志銀行的分析師表示，女王的去世以及葬禮假期，可能使本季經濟陷入衰退，加劇通貨膨脹對於消費者和企業的重壓。

在皇室批准9月19日葬禮當天的假期後，許多公司行業將暫停營業，讓群眾悼念女王。不少零售商和企業也已提前關閉以示尊重，而一系列體育賽事延後和取消，打擊了酒店和休閒行業等企業營運。

經濟學家、英格蘭銀行貨幣政策委員會前成員Andrew Sentance表示，全國哀悼與假期相帶來的綜合影響，可能會對短期經濟活動產生相當大的影響，此前就能在戴安娜王妃的去世中看到類似的效果。

1個月後才出現反彈

官方數據顯示，在戴妃1997年去世後的一個月內，國內零售額下降。許多商店在她葬禮當天的部分時間關門，而包括電影院在內的休閒經營者業務出現下滑，接下來的一個月銷售額才出現反彈。

英國官方數據顯示，今年第2季國內生產總值萎縮了0.1%，第3季的經濟收縮意味著衰退將提前於經濟學家早前預期的第4季。

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責任編輯：李智美

 

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