傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧過往女友年齡不多於25歲，被外界戲稱「只愛到女友25歲」。消息人士指，里安納度狄卡比奧正力追27歲超模Gigi Hadid，據報男方與前女友分手不久，已急不及待與Gigi Hadid約會。據悉兩人互相了解中，不排除好事近。

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美媒引述多名消息人士指，47歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo Di Caprio）早前與拍拖5年的25歲名模Camila Morrone分手後，有意追求去年甩拖、育有一女的27歲超模Gigi Hadid。

消息指，里安納度與前女友分手短短數周，已睇中Gigi Hadid，並透過共同朋友趁機與Gigi Hadid一起玩樂。美媒《Page Six》周一（12日）引述消息人士目擊，里安納度的多名密友，包括其死黨﹑藝術作品經銷商Helly Nahmad於上周參加Gigi Hadid時裝品牌發布會。但無法確定里安納度當日是否在場。

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里安納度歷任女友

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雖然另一美媒《Us Weekly》上周報指Gigi Hadid無意與里安納度相戀，但男方連串追求攻勢似乎攻陷女神芳心，據報Gigi Hadid開始接受里安納度。《People》周一引述多位消息人士，證實里安納度與Gigi Hadid正互相了解中，暫時未展開私下約會。

外媒盤點里安納度歷屆女友，發現她們與里安納度分手時年齡均不過25歲，被戲稱「25歲魔咒」。如果消息屬實，里安納度料為首次打破慣例傾心於大過25歲的女性。

Gigi為星二代出身，生父為巴勒斯坦裔商人，母親Yolanda Foster則為荷蘭知名模特兒。Gigi年僅2歲就出道擔任兒童模特，長大後成為全職模特，包括曾為知名内衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）行騷。

Gigi自2015年與英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik拍拖，兩人數度分分合合，兩年前迎來女兒Khai Malik的出生。但Gigi去年指控Zayn曾家暴其母Yolanda，兩人去年底正式分手。

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責任編輯：郭麗明