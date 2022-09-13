聯合國指5000萬人活於現代奴隸制 急增約兩成

聯合國國際勞工組織（ILO）發表報告指，截至去年有多達5,000萬人生活於現代奴隸制度下，包括被強迫勞動或結婚。ILO指新冠疫情等因素使情況惡化，活於現代奴隸制的人數大幅增加約兩成。

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根據定義，現代奴隸制涉及因威脅、暴力、欺騙、濫權等形式的脅迫，而無法拒絕或離開的人。

ILO周一（12日）發表報告，指全球截至去年有5,000萬人活於現代奴隸制，即幾乎每150人就有1人受影響。超過一半的人被迫勞動，而其餘的人則為被迫結婚。

新冠肺炎疫情下大量勞工的債務水平上升，而軍事衝突及氣候變化更使人們陷入極端貧窮，並迫使大量人遷移。ILO指陷入現代奴隸制的人數也大幅增加兩成。

聯合國目標是到2030年可消除一切形式的現代奴隸制，但在2016年至2021年期間，陷入強制勞動或婚姻的人數就已經激增1,000萬。

ILO指婦女和兒童是最脆弱的群體，兒童佔強迫勞動人口約兩成，其中逾半陷入商業剝削。

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ILO總幹事賴德（Guy Ryder）承認有所鬆懈，呼籲改善招聘程序和加強監察。他表示歐盟正在審查貿易措施，例如禁止使用或進口涉及強迫勞動所製造的產品。

賴德更反駁有關強迫勞動只是貧窮國家問題的説法，指幾乎所有國家都存在現代奴隸制，超過一半強迫勞動及25%強迫婚姻個案，都發生在中高收入或高收入國家。而移民受壓迫的可能性更為本地人的超過3倍。

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責任編輯：鄭錦玲