  • 35°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合國指5000萬人活於現代奴隸制 急增約兩成

環球社會熱點 11:45 2022/09/13

分享：

分享：

聯合國國際勞工組織（ILO）發表報告指，截至去年有多達5,000萬人生活於現代奴隸制度下，包括被強迫勞動或結婚。ILO指新冠疫情等因素使情況惡化，活於現代奴隸制的人數大幅增加約兩成。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土 【下一頁】

根據定義，現代奴隸制涉及因威脅、暴力、欺騙、濫權等形式的脅迫，而無法拒絕或離開的人。

ILO周一（12日）發表報告，指全球截至去年有5,000萬人活於現代奴隸制，即幾乎每150人就有1人受影響。超過一半的人被迫勞動，而其餘的人則為被迫結婚。

新冠肺炎疫情下大量勞工的債務水平上升，而軍事衝突及氣候變化更使人們陷入極端貧窮，並迫使大量人遷移。ILO指陷入現代奴隸制的人數也大幅增加兩成。

聯合國目標是到2030年可消除一切形式的現代奴隸制，但在2016年至2021年期間，陷入強制勞動或婚姻的人數就已經激增1,000萬。

ILO指婦女和兒童是最脆弱的群體，兒童佔強迫勞動人口約兩成，其中逾半陷入商業剝削。

【烏克蘭戰爭】烏批俄襲民間基建 報復戰事失利 【下一頁】

ILO總幹事賴德（Guy Ryder）承認有所鬆懈，呼籲改善招聘程序和加強監察。他表示歐盟正在審查貿易措施，例如禁止使用或進口涉及強迫勞動所製造的產品。

賴德更反駁有關強迫勞動只是貧窮國家問題的説法，指幾乎所有國家都存在現代奴隸制，超過一半強迫勞動及25%強迫婚姻個案，都發生在中高收入或高收入國家。而移民受壓迫的可能性更為本地人的超過3倍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
今日
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
今日
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
【英女王逝世】民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物
今日
【英女王逝世】民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬
今日
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土
今日 11:20
【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
今日 10:54
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
今日 10:51
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
人權 移民 新冠肺炎疫情 聯合國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏稱收復逾6000平方公里 普京堅稱西方制裁不會成功 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間12:00）
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
【英女王逝世】靈柩移至聖吉爾斯大教堂 開放予民眾瞻仰遺容（不斷更新）
【英女王逝世】靈柩移至聖吉爾斯大教堂 開放予民眾瞻仰遺容（不斷更新）
【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主
【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主
【英女王逝世】瞻仰靈柩不准拍照 料大排長龍
【英女王逝世】瞻仰靈柩不准拍照 料大排長龍
拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬
拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款